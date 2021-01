VIDEO | La Lega Serie A omaggia il Policlinico di Modena in vista della Supercup Juve-Napoli

In occasione della PS5 SUPERCUP il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, accompagnato da una delegazione di Lega Serie A ha incontrato i vertici dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, di UNIMORE e del Dipartimento Materno – Infantile per portare la loro vicinanza al personale sanitario e ai bambini ricoverati al Policlinico ed esprimere un ringraziamento a tutti gli operatori e i professionisti della Sanità in un momento così drammatico.