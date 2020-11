VIDEO | Mybenefit, l'azienda modenese modifica la produzione in Dpi e assume personale

Da anni attiva nel settore del benessere psicofisico, Mybenefit da marzo 2020 ha modificato la sua produzione per adattarsi alle esigenze legate all'emergenza sanitaria.

E' quanto è successo a un'azienda modenese di prodotti per la salute e il benessere che in questo momento è riuscita ad assumere personale, quadruplicare il fatturato e sta continuando a ottenere successo esportando in Italia e all’estero dispositivi Dpi.