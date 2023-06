Ancora senza esito le ricerche del ragazzo scomparso nel Secchia | VIDEO

I Vigili del Fuoco si trovano sul posto in forze e stanno sondando i fondali già da ieri pomeriggio, anche con il supporto dei droni

Sono riprese con le luci del giorno le ricerche del ragazzo scomparso ieri pomeriggio nelle acque del fiume Secchia a Marzaglia, proprio accanto alla briglia dove si presume si fosse immerso per un bagno. Purtroppo ancora nessuna traccia del corpo del giovane inghiottito dalla corrente, in un punto e in particolari condizioni del fiume che poco scampo hanno lasciato ad un tentativo di restare a galla.

Da ieri pomeriggio sono in campo le forze dei vigili del fuoco (20 unità) con i sommozzatori del nucleo di Bologna, squadre fluviali composte da unità di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, dotate di gommoni da rafting, unità di comando locale con personale TAS cartografico coordinate da un funzionario. In sorvolo l'elicottero Drago del Reparto volo di Bologna e i piloti SAPR dei droni.

Sono state esaminate con attenzione le buche nei pressi delle quali è stato visto immergersi il ragazzo, anche grazie a condizioni del fiume oggi più tranquille. Parallelamente si cerca in alcuni tratti più a valle, dove il fiume scorre più lento.