Apre a Modena la prima smashroom, uno spazio dove è possibile dare sfogo alla propria voglia di distruggere oggetti vari in totale sicurezza.

I partecipanti verranno vestiti ad hoc per tutelare la loro sicurezza e dopo aver scelto l'arma, tra un vasto assortimento di oggetti come mazze, piedi di porco, bastoni in ferro, e padelle sono pronti per iniziare.