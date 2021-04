VIDEO | Terapie Intensive tra Policlinico e Baggiovara: calano i ricoveri ordinari

Si è mantenuto nell’ultima settimana il calo dei riscontri di nuovi casi positivi in provincia, e parallelamente si è registrato un contenimento nel numero dei ricoverati, che sono ad oggi 210 in Azienda Ospedaliero Universitaria. Di questi, 145 sono in degenza ordinaria, di cui 102 al Policlinico e 43 all’Ospedale Civile di Baggiovara. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 65, di cui 34 al Policlinico e 31 all’Ospedale Civile.

La dottoressa Elisabetta Bertellini, Direttore Terapia Intensiva Ospedale Civile di Baggiovara e la dottoressa Emanuela Biagioni, Dirigente medico della Terapia Intensiva del Policlinico fanno il punto della situazione nelle Terapie intensive