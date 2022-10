VIDEO | "Uno Critico", uno spazio per giocatori fra i capannoni industriali

Una vera e propria "oasi" per appassionati di giochi, che non ti aspetteresti di trovare in una zona artigianale. E' "Uno Critico", una bella realtà associativa che è nata qualche anno fa alla periferia nord di Modena (in via Balbo), a pochi passi dal cinema Victoria. Nel piano alto di un edificio industriale alcuni volonterosi ragazzi appassionati di gioco di ruolo e gioco da tavolo hanno dato vita ad uno spazio che accoglie quasi ogni sera tanti giovani e meno giovani, seduti intorno al tavolo per giocare.

Gabriele Chincoli, presidente dell'associazione, ci ha raccontato il passato, il presente e le ambizioni future di Uno Critico, che oggi conta 400 soci e contribuisce a rafforzare la forte tradizione del gioco storicamente radicata in città.