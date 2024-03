VIDEO | Aborto, libertà, lavoro: un corteo per ribadire tutti i diritti per la Giornata della donna

In tante, provenienti da varie associazioni e realtà del territorio, si sono date appuntamento questa mattina in largo Sant'Agostino per una manifestazione in occasione della giornata internazionale per i diritti della donna.

Dai femminicidi, al diritto all'aborto ai diritti per le persone transgender, e non solo. Tantissimi i temi affrontati negli interventi che si sono susseguiti prima che il corteo si snodasse lungo la via Emilia fino a Piazza, per poi arrivare fino al monumento ai caduti.