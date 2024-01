VIDEO | "Ancora Natale?" Al cinema il nuovo film tutto modenese

Si tiene a Modena Martedì 9 Gennaio ore 21.00 presso il Cinema Victoria la prima del film “Ancora Natale?” del Regista Orazio Giannone per una serata all’insegna della Beneficenza in collaborazione con Controvento e Charitas ASP.

La nuova fatica cinematografica del regista e scrittore modenese Orazio Giannone racconta una favola natalizia ambientata in un villaggio di Natale. Protagonisti persone dalle storie e caratteristiche più disparate, con in comune l’aver perso lo spirito del Natale e vivere quella giornata alla ricerca disperata di regali e superficialità. Come in una commedia Dantesca, i personaggi della storia saranno trasformati, per contrappasso, in figure del presepe, che attraverso avventure e vicissitudini ritroveranno quel senso di amicizia e serenità che avevano perduto.

La Commedia di Giannone viene proiettata presso il Cinema Victoria con una finalità benefica, ovvero raccolta fondi per l’Istituto Charitas ASP, centro socio-riabilitativo che da 82 anni aiuta i giovani con disabilità psico-fisiche in ambito assistenziale, educativo, riabilitativo, sanitario e psicologico.