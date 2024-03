VIDEO | Cittadini uniti per il benessere e la sicurezza del quartiere: Ecco il gruppo "I Love Modena est"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Collaborare creando un gruppo di quartiere per rendere Modena Est una zona più sicura, tranquilla e visibile per tutti.

Sono questi solo alcuni dei numerosi obiettivi che il gruppo "I love Modena Est", che comprende circa 600 partecipanti, vuole portare avanti in un'ottica di cittadinanza attiva e collaborazione reciproca per rendere il quartiere un luogo migliore e più vivibile per tutti quanti.

Grazie anche a una sinergia e interazione con le varie realtà locali, dall'amministrazione comunale ad Hera, il gruppo lavora attivamente per ripristinare quelle problematiche sollevate dagli abitanti del quartiere stesso.

Si va dal ripristino della segnaletica orizzontale lungo le vie dalla sistemazione dei cassonetti dei rifiuti mal funzionanti o anche dal ritiro dei rifiuti abbandonati.

Nella mattinata di sabato il gruppo ha allestito presso gli spazi esterni del supermercato Conad con la quale collabora, uno stand informativo in unione con il Controllo di Vicinato della zona, per informare i cittadini e renderli sempre più partecipi alla vita di Modena Est.