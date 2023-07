VIDEO | L'Ex Amcm cambia aspetto, quasi ultimati i lavori del "Parco della creatività"

Mancano le ultime finiture e si prepara a essere completata nel mese di settembre, per essere utilizzata già durante il prossimo anno scolastico, la palestra in via di realizzazione nell’area del Parco della Creatività a Modena, mentre sono pressoché conclusi il parcheggio seminterrato (mancano attrezzature e collaudi) e la piazza su cui si affaccia il complesso del nuovo Teatro delle Passioni futura sede di Emilia-Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale. Proprio qui, nel giro di qualche giorno, sarà consegnato il cantiere per il secondo stralcio di lavori di riqualificazione dell’ex Enel, che entrerà nel vivo dopo la pausa estiva, mentre nella porzione di edificio già recuperato, con la prima delle due sale in programma, da ottobre partirà la programmazione teatrale.

Proseguono, nel frattempo, i lavori per la ristrutturazione dell’ex Filovia dove a fine 2024 sarà aperto un supermercato a marchio Coop, mentre è in corso la progettazione dell’intervento di valorizzazione dell’area del cinema estivo, il cui cantiere è previsto dopo l’estate, alla fine dell’attuale stagione cinematografica.