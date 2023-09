VIDEO | Al via il Festival della Fiaba: tre serate a tema fortuna

Spegne dieci candeline il Festival della Fiaba, manifestazione unica in Italia pensata per un pubblico adulto, che torna dall'8 al 10 settembre al Filatoio e in varie location nel quartiere adiacente al Museo casa Enzo Ferrari, vicino al centro storico di Modena. Un'edizione ricca di conferenze, incontri, performance dal vivo e dove non mancheranno le protagoniste del festival da ben dieci anni: le fiabe

Fortuna: è questo il tema della decima edizione del Festival della Fiaba, in programma dall'8 al 10 settembre presso il circolo culturale Filatoio (via de' Bonomini 61/63) che, anche quest'anno, sarà la sede principale del Festival. Dalla carta dei tarocchi, il X Arcano, parte la riflessione su questo concetto che nei secoli ha affascinato tanto l'umanità e segnato il destino di donne e uomini.