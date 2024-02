VIDEO | GAL antico Frignano e Appennino Reggiano: oltre 300 progetti finanziati

Con le risorse previste dal Piano di Azione Locale 2014-2022 il GAL Antico Frignano e appennino reggiano ha finanziato 314 progetti presentati sia da imprese che da enti per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro, con circa 6,4 milioni di euro nei 18 Comuni della provincia di Modena e 5,6 milioni di euro nei dieci Comuni del territorio reggiano. Con i contributi erogati sono stati generati investimenti complessivi pari a 24 milioni di euro.

Tra gli ambiti maggiormente sostenuti spiccano progetti nel settore agricolo e alimentare per il 33 per cento dei contributi complessivi, il 24 per cento al settore turistico e ricettivo e il 15 per cento alla filiera forestale e alla castanicoltura.

Per quanto riguarda la Strategia di sviluppo locale per il prossimo periodo di programmazione 2023-2027, le risorse assegnate al territorio modenese e reggiano ammontano a circa dieci milioni di euro in cinque anni, con un incremento del 15 per cento rispetto alla precedente programmazione.