VIDEO | Giornata del Malato, la visita a Baggiovara di Mons. Erio Castellucci

Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, ha visitato l'Ospedale Civile di Baggiovara in occasione della XXXII Giornata del Malato. Questa giornata, celebrata annualmente l'11 febbraio, coincide con la prima apparizione della Madonna a Lourdes. Mons. Castellucci ha accettato l'invito del Direttore Generale, Claudio Vagnini, e del Cappellano don Charles Niamba, per incontrare pazienti e professionisti impegnati nella cura al Policlinico di Modena e all'Ospedale Civile di Baggiovara.

All'evento ha partecipato anche Laura Solieri, ideatrice dell'iniziativa "La Carezza delle parole per i pazienti ricoverati". Il tema di quest'edizione è stato tratto dal Vangelo di Giovanni (Gv 5,7), incentrato sull'episodio in cui Gesù guarisce un malato a Gerusalemme. Il messaggio ha sottolineato l'universalità del diritto di accesso alle cure, senza distinzioni sociali, culturali o religiose, in sintonia con il Servizio Sanitario Pubblico e Universalistico.

Il programma ha previsto un incontro di Mons. Castellucci con gli operatori dalle 14:30 alle 15:30 nella Meeting Room (Corpo 8 piano terra), seguito dalla celebrazione della Santa Messa nella Chiesa dell'Ospedale alle 15:30. La funzione è stata trasmessa in diretta sul Canale YouTube AOU di Modena e sulle televisioni delle degenze. Successivamente, Mons. Castellucci ha visitato privatamente due reparti dell'Ospedale Civile.

La Giornata del Malato è stata istituita da San Giovanni Paolo II nel 1992 per sensibilizzare sulle sfide della cura e dell'assistenza ai malati, promuovendo l'impegno sociale del volontariato sanitario e l'umanizzazione dei luoghi di cura. La seconda edizione de "La Carezza delle parole" ideata da Laura Solieri, giornalista e poeta modenese, è stata organizzata con il patrocinio del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi. Poeti locali hanno partecipato leggendo i loro componimenti per i pazienti, contribuendo all'umanizzazione delle cure nell'ambito delle iniziative AOU.