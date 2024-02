VIDEO | L'assistenza domiciliare degli anziani cambia volto con Care-TB

Per la persona anziana autosufficiente, la permanenza a casa, nell’ambiente in cui vive la propria quotidianità, ha un valore enorme che incide positivamente sul benessere fisico e psicologico.

Si tratta di un dato oggettivo e consolidato confermato sia dai geriatri sia dalle statistiche che analizzano i dati sulla longevità. Dall’altra parte però questo auspicabile obiettivo stenta a conciliarsi con l’evoluzione della società e degli stili di vita imposti, come si diceva una volta, dai ritmi della vita moderna. Per accorciare la distanza tra ciò che si riesce concretamente a ottenere e quanto auspicato, sempre più spesso vengono in aiuto le moderne tecnologie.

In questo ambito un’importante novità arriva da Modena dove Techboard Group, dopo due anni di studio, ricerca e diversi mesi di test sul campo, ha creato un sistema per intrattenere e monitorare anziani autosufficienti che vivono soli unendo l’impiego della tecnologia, con l’assistenza costante di una persona che lo segue da remoto, da una centrale operativa dedicata.