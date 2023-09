VIDEO | Paziente con una rara forma di timoma salvata grazie ad Hesperia e Ospedale di Baggiovara

Nel suo Paese non sarebbe riuscita a curare la propria malattia mentre in Italia, per la precisione a Modena, ha potuto ritrovare il sorriso e la speranza.

È una bella storia quella che arriva dalla Struttura Complessa di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Civile di Baggiovara , diretta dal Professor Pier Luigi Filosso , che in collaborazione con la Cardiochirurgia dell’ Hesperia Hospital (Gruppo GHC) e in rete con altri professionisti dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è riuscita a resecare un timoma invasivo del diametro di otto centimetri e mezzo con metastasi pleuriche su una paziente 54enne. La signora, N. C. le iniziali, che vive nelle vicinanze della città di Tirana, adesso sta bene e sta seguendo le terapie assegnatele dagli specialisti oncologi dell’AOU modenese