VIDEO | Freddo nelle scuole. Braglia: "Ormai tutto risolto. Le segnalazioni sono state subito prese in carico"

Sul tema dei problemi di riscaldamento in numerose scuole del territorio di Modena si è espresso oggi il presidente della Provincia Fabio Braglia, sottolineando come tutte le segnalazioni siano state tempestivamente prese in carico al fine di risolvere nel minor tempo possibile tutti i problemi.

Ad oggi stando a quanto riferisce Braglia i problemi sarebbero oramai tutti risolti con eccezione dell'Istituto Professionale Industr. E Artig. Vallauri dove permaneva un problema di tipo idraulico.