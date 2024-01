Studenti al freddo: caldaie non funzionanti in più di un istituto

Problema "freddo" nelle scuole del territorio. Sono oltre un migliaio gli studenti delle scuole superiori che in questi giorni stanno affrontando le ore di lezione al freddo per dei guasti alle caldaie degli istituti.

Lo rende noto la stessa Consulta Provinciale degli studenti di Modena che da varie scuole come il San Carlo, il Selmi, il Calvi e il Barozzi (in quest'ultima forse risolto) ha ricevuto diverse segnalazioni.

"Purtroppo nelle ultime settimane ci sono giunte numerose segnalazioni di studenti, che da diverse zone della provincia, ci hanno esposto più volte problemi legati al mal funzionante o addirittura assente riscaldamento nei propri istituti. Proprio qualche giorno fa, per l’ennesima volta, il problema si è verificato anche presso le scuole del centro di Modena tra cui il Liceo Muratori San Carlo. Mi sono potuto confrontare con uno dei rappresentanti di questa scuole che purtroppo mi ha confermato questa triste e ormai nota situazione. Uno degli obiettivi prefissati dalla Consulta quest’anno è proprio volto a risolvere questo genere di danno: nei prossimi giorni, confrontandoci con tutti i rappresentanti di Consulta e coordinandoci con i vari rappresentanti degli istituti interessati, avvieremo un monitoraggio delle problematiche al fine di mapparle e confrontarci con l’Ufficio scolastico, la Provincia e tutti gli enti del caso per riuscire a risolvere una volta per tutte il problema delle classi al freddo"

Situazione analoga si era riscontrata a inizio dicembre presso il liceo Muratori- San Carlo, dove per un guasto alla caldaia della scuola, le lezioni erano state sospese.

"Siamo a conoscenza di questo disservizio - dichiara il Presidente della Provincia Fabio Braglia- da parte dell'Azienda che gestisce il riscaldamento nelle nostre scuole e abbiamo già convocato un tavolo per fare chiarezza. Intanto i nostri tecnici sono tutt'ora all'opera per risolvere il problema quanto prima."