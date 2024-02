VIDEO | Protestano gli agricoltori a Modena Nord: "La nostra fine sarà la vostra fame"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Anche Modena l'eco della protesta degli agricoltori si è fatta sentire, portando le preoccupazioni e le sfide del settore agricolo direttamente al cuore della città. In un segnale di unità e determinazione, gli agricoltori si sono radunati per far sentire la loro voce riguardo alle difficoltà che affrontano.

E' iniziato questa mattina il presidio dei "trattori" che per i prossimi tre giorni interesserà lo snodo stradale di Modena Nord. Almeno 300 mezzi agricoli si sono radunati in un vasto campo incolto situato tra la rotatoria di ingresso al casello autostradale e il ristorante Il Borghetto. Gli agricoltori presenti provengono da veri zone d'Italia, principalmente da Modena, Reggio Emilia, dal Mantovano e dal Basso Veneto.

Alla base della protesta una serie piuttosto ampia di rivendicazioni da parte degli imprenditori agricoli, che si muovono in maniera auto-organizzata e slegata dalle rappresentanze sindacali e dalle associazioni di categoria. La rivendicazione principale riguarda proprio un maggiore "potere contrattuale" che gli agricoltori lamentano essere venuto meno negli ultimi anni. La protesta muove anche contro le ultime direttive europee che secondo i manifestanti penalizzano e sviliscono il settore e una professione che riveste un ruolo fondamentale nel panorama socio-economico.

Le ragioni della protesta

La protesta degli agricoltori è stata innescata da una serie di problematiche che minacciano la sostenibilità economica della loro attività. Dalle sfide legate alla variabilità climatica ai costi crescenti dei carburanti e dei fertilizzanti, gli agricoltori stanno affrontando pressioni che minacciano la loro capacità di mantenere la produzione e la redditività. La protesta non è solo un grido di frustrazione, ma anche un appello affinché la società riconosca il ruolo chiave dell'agricoltura nella sicurezza alimentare e nell'economia locale. Gli agricoltori sottolineano il loro impegno quotidiano nel fornire alimenti di qualità e contribuire allo sviluppo sostenibile, ma chiedono sostegno per affrontare le sfide strutturali che minacciano la loro stessa esistenza.