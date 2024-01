VIDEO | Quasi mille incidenti stradali e ritirate oltre 300 patenti. Il bilancio 2023 della Polstrada

Nell’anno appena trascorso la Polizia Stradale di Modena ha rafforzato il controllo di strade e autostrade impiegando 7.486 pattuglie (il 5% in più rispetto al 2022) che hanno controllato 38.468 persone (nell’anno precedente erano state 38.752) e contestato 24.289 infrazioni (+14,61 % in più rispetto al 2022). Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 3.505 (nel 2022 erano state 2308). Sono state ritirate 347 patenti di guida e 457 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 25.103 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 12213, di cui 143 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 7. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 219.

Sono i numeri che sintetizzano un anno di intenso lavoro per la Polizia Stradale di Modena che al termine del 2023 fa un bilancio dell'attività scolta sul territorio.

L'incidentalità stradale ha registrato un aumento rispetto al 2022 con 889 incidenti rilevati dalla Polizia Stradale contro i 752 del 2022. Gli incidenti mortali rilevati dalla PolStrada sono stati 8 ed il numero delle vittime si è ridotto del 20% rispetto a rispetto all’anno precedente, quando le vittime erano state 10. Inversione di tendenza per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 165 contro i 182 dello stesso periodo del 2022 (9,30% in meno ), con 275 feriti (il 14% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 320 feriti).