VIDEO | Riuso e ambiente: l’associazione “TSM, Tutto si muove” vince il concorso #abbiamonelcuore

E' stato premiato oggi nella sede del Ceas di Formigine il progetto che si è distinto nel concorso #abbiamonelcuore, promosso dal Gruppo Hera in collaborazione con le amministrazioni comunali del Distretto Ceramico e finalizzato a valorizzare le idee virtuose per l’ambiente.

L’associazione “TSM - Tutto si muove” ha vinto il primo premio in denaro, piazzandosi al vertice di una classifica che di recente ha premiato altre tre realtà tra Sassuolo e Fiorano, per un totale di quattro riconoscimenti erogati su dodici progetti presentati nel Distretto. Il concorso individuava quattro ambiti specifici ai quali occorreva fare riferimento per essere in gara: prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, miglioramento della qualità della raccolta differenziata, supporto agli utenti con esigenze particolari e decoro urbano.