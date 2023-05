VIDEO | "Rosso Rubino", torna la rassegna che celebra il Lambrusco e i suoi produttori

Il vino del territorio e la tradizionale gastronomia modenese. Sono questi gli ingredienti di “Rosso Rubino”, appuntamento che accompagna annualmente Bomporto e che quest’anno torna nel mese di giugno per celebrare il Lambrusco, la più nota delle eccellenze del territorio bomportese.

Sei serate organizzate in altrettante cantine della zona per conoscere meglio il vino e chi lo produce, tra degustazioni e abbinamenti con le specialità gastronomiche locali, per chiudere in bellezza con la serata finale nella sede della Monari e Federzoni a Solara.