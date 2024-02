VIDEO | Truffe agli anziani e malessere giovanile: "Un allarme sociale che richiede vigilanza"

Gli anziani, già vulnerabili per via dell'età, diventano bersagli particolari di truffe e raggiri. Le truffe agli anziani si manifestano in varie forme, spesso attraverso telefonate fraudolente, falsi rappresentanti di organizzazioni benefiche, o persino finti professionisti sanitari. I truffatori sfruttano la fiducia e la vulnerabilità degli anziani, mirando a ottenere informazioni personali, numeri di carte di credito o addirittura a estorcere denaro. Le truffe non solo provocano danni finanziari, ma anche un significativo impatto emotivo e psicologico sugli anziani. La perdita di fiducia e il timore di essere nuovamente ingannati possono generare stress, ansia e isolamento sociale, compromettendo la qualità della vita degli anziani.

Il tema è stato nuovamente al centro di un incontro territoriale con l'Arma dei Carabinieri, da anni impegnata in modo capillare per dare vita a momenti formativi diretti in particolare agli anziani.

È fondamentale promuovere la consapevolezza tra gli anziani riguardo alle truffe più comuni e alle modalità di difesa. Le campagne informative, i workshop locali e le risorse online possono essere strumenti efficaci per educare gli anziani e le loro famiglie su come riconoscere ed evitare le truffe. Le forze dell'ordine stanno affrontando il tema con strategie mirate rivolte alla popolazione più fragile, focalizzandosi sulla prevenzione, la sorveglianza e l'intervento tempestivo. Programmi educativi e sociali sono stati implementati per cercare di offrire alternative positive ai giovani a rischio di comportamenti antisociali, cercando di rompere il circolo vizioso della criminalità.

È essenziale coinvolgere attivamente la comunità. Iniziative locali, gruppi di quartiere e organizzazioni possono svolgere un ruolo fondamentale nell'offrire supporto agli anziani, promuovendo la sicurezza e contribuendo alla prevenzione del crimine.