Cimone, inizia la "stagione" anche per i Carabinieri sciatori

Anche per questa stagione invernale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha pianificato la presenza e l’impiego dei militari sciatori sulle piste del Monte Cimone. Quest’anno i Carabinieri saranno impegnati, come avvenuto in passato, in una mirata e attenta attività di vigilanza, finalizzata a prevenire infortuni o comportamenti scorretti dei turisti sulle piste. L’obiettivo è quello di poter garantire ai numerosi amanti della montagna di potersi divertire in sicurezza.

Con l’arrivo della neve in questi ultimi giorni, saranno quotidianamente impiegati sul comprensorio modenese almeno sei Carabinieri delle Stazioni di Sestola, Fanano e Pievepelago, che avranno a loro disposizione tre motoslitte per l’attività di prevenzione e controllo sui circa 55 km di piste. I militari saranno impegnati anche nell’attività di soccorso a favore di persone infortunate, come già avvenuto nelle scorse stagioni.

L’invito rivolto dagli specializzati dell’Arma è quello di essere prudenti, di limitare la velocità e di evitare distrazioni che possano mettere a serio rischio l’incolumità propria e degli altri turisti. A tal proposito, ricordano i Carabinieri, è obbligatorio possedere l’assicurazione in corso di validità, che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi, come previsto dalla legge da ormai due anni.