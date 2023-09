A uno studente di Unimore premio di laurea Dario Mengozzi

Ruben Bussolotti, 25 anni, laureato in Relazioni di lavoro al dipartimento di economia “Marco Biagi” all’Università di Modena e Reggio Emilia, è stato scelto per la sua tesi di laurea sulle cooperative di comunità e comunità energetiche rinnovabili per una produzione e un consumo sostenibili