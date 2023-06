Addio ad Augusto Sargenti, primo presidente fondatore della sede Lapam Confartigianato di Fanano

"La scomparsa di Augusto Sargenti è davvero una notizia struggente. Con lui se ne va un pezzo importante della storia di tutta la Lapam di Fanano".

Daniele Grotti, segretario Lapam Confartigianato delle sedi di Fanano e Sestola, ricorda con commozione Augusto Sargenti, scomparso il 19 giugno all’età di 82 anni. Storico imprenditore artigiano fananese, titolare, dal 1969, della falegnameria Sargenti e Romanelli, poi rilevata dal figlio Carlo nel 2009 che ne ha raccolto il testimone, Augusto Sargenti è stato soprattutto il primo storico Presidente fondatore della locale Sede Lapam Confartigianato. Augusto Sargenti ha ricoperto pure l’incarico di presidente Lapam della categoria legno.

"Ho avuto la fortuna di conoscere Augusto prima ancora di iniziare il mio percorso lavorativo in Lapam – ricorda il segretario Grotti – grazie alla forte amicizia che mi lega al figlio Carlo, anch'egli riconosciuto imprenditore artigiano nel settore del legno e nostro associato. Non dimenticheremo mai la sua allegria, la sua bontà, la sua umanità, la sua capacità imprenditoriale e il suo impegno per la nostra associazione".

"Ricorderemo con grande affetto Augusto Sargenti – conclude Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato –. La sua dedizione al lavoro, il suo spirito di imprenditore, la passione con cui coinvolgeva le altre persone incarnavano al meglio i valori che noi tuttora portiamo avanti come associazione. Augusto è stato e sarà sempre un modello da seguire".

I funerali avranno luogo giovedì 22 alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Trignano. Tutta l’associazione esprime profondo cordoglio e porge le più sentite condoglianze ai familiari.