Al Parco XXII Aprile si balla insieme per stare bene

Sperimentare insieme balli e danze per scoprire i benefici che queste attività portano in termini di benessere psico-fisico e sociale è l’obiettivo di “Salute a passo di danza”, l’appuntamento in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 giugno al parco XXII aprile, a Modena. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è aperta a persone di tutte le fasce di età.

“Salute a passo di danza” è organizzata da Ausl, Comune, Uisp e UsAcli in collaborazione con il Comitato consultivo misto del Distretto di Modena e alcune scuole di danza della città e si colloca nell’ambito di “Giugno in movimento”, la campagna provinciale dell’Azienda Usl finalizzata al miglioramento degli stili di vita attraverso la promozione dell’attività motoria.

Nel dettaglio, l’iniziativa si svolge dalle 18 alle 20 nel padiglione Renzo Piano dell’area verde (ingresso da via Cerretti, via Due Canali nord), dove gli istruttori di alcune società sportive di danza e ballo aderenti (Uisp, Centro La fenice e Sally energy) propongono ai partecipanti balli e danze da provare, appunto, in compagnia. Scopo dell’appuntamento è incentivare l’adozione di stili di vita sani che favoriscano il benessere attraverso la pratica motoria all’aperto e condivisa. Al termine dell’attività è previsto un rinfresco.