Manicure e messa in piega per le ospiti della Cra grazie alle allieve dello Ial

Per una mattinata la Casa della Gioia e del Sole, Casa residenza anziani di Modena gestita dall’omonima cooperativa sociale, si è trasformata in un salone di bellezza. Tre classi dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, gestita da Ial Emilia-Romagna, hanno eseguito trattamenti estetici su capelli, mani e viso per alcune delle 62 donne ospiti della struttura, che accoglie complessivamente 78 persone.

Gli allievi, accompagnati dalla coordinatrice dell’Accademia Silvia Cecchetti, dalla docente del corso di estetica Sara Frignani e da quella del corso di acconciatura Ambra Lavezzo, hanno lavorato nella palestra dedicata a Luigi Villoresi, l’ex pilota automobilistico che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita alla Casa della Gioia e del Sole, ospite di don Sergio Mantovani, ricordato come il “parroco dei piloti di Formula 1”.

"Attraverso questa iniziativa i nostri allievi hanno portato un momento di bellezza e benessere collettivo ai residenti della Casa della Gioia e del Sole, il cui presidente Antonio Ferraguri ringrazio per la disponibilità – dichiara il presidente Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma - La cura esteriore del proprio corpo aiuta a stare meglio ed esercita sulle persone, anziani compresi, un’influenza positiva dal punto di vista psicologico. Credo sia stata un’esperienza particolare anche per i nostri allievi che, mentre eseguivano i trattamenti, hanno ascoltato i racconti delle storie di vita delle ospiti della struttura",

«Non è stata una giornata di scuola come tante altre – conferma Rosanna Grippo, allieva del corso di estetica – A me, poi, queste signore hanno ricordato la mia bisnonna, scomparsa un mese fa, e ho capito quanto sia prezioso per loro ricevere le visite di familiari e amici".

"Oggi gli allievi Ial di Ferrara hanno curato e coccolato i nostri ospiti – sottolinea il direttore della Casa della Gioia e del Sole Ireneo Maruccia - Oltre a manicure e messa in piega, è stato bello per i nostri anziani socializzare con i ragazzi. È avvenuto uno scambio di emozioni e ricordi che farà bene a entrambi».

Sono ottanta gli allievi dai 15 ai 18 anni che frequentano i corsi per estetista e acconciatore gestiti a Ferrara da Ial Emilia-Romagna. Il percorso di studi è costituito da un biennio e un terzo anno di specializzazione. I primi due anni si concludono con l’acquisizione della qualifica professionale di operatore dei trattamenti estetici o di operatore dell’acconciatura; con l’ulteriore anno di specializzazione si consegue il diploma tecnico professionale di estetista o acconciatore.