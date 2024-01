Anche in ospedale a Sassuolo e al Policlinico di Modena arriva la "Befana"

Anche in ospedale arriva la Befana. Stamattina, con la sua immancabile scopa ‘volante’, la Befana ha fatto tappa sia all’Ospedale di Sassuolo che al Policlinico di Modena, per rallegrare bambini ricoverati in questi giorni a ridosso dell’Epifania. A organizzare l’iniziativa sono stati i volontari dell’AVAP di Maranello, che hanno raccolto le ‘calze’ da distribuire nelle Pediatrie dei due nosocomi.

Sorpresi e incuriositi, i bambini hanno accolto la Befana dell’AVAP con grandi sorrisi, ricevendo in cambio dolci, giochi e anche qualche pezzo del celebre ‘carbone’. Di prima mattina la "vecchia signora" è arrivata in ospedale a Sassuolo dove ha incontrato anche alcune giovani mamme coi loro neonati.

Concluso il giro insieme al Dr. Claudio Rota, Responsabile del Dipartimento Materno-Infantile della struttura sanitaria sassolese, ha 'preso il volo' verso il Policlinico di Modena, dove era attesa dal Professor Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, assieme allo staff della Pediatria.

L'AVAP di Maranello, attiva da 35 anni sul territorio, ha ormai una tradizione consolidata di consegna doni nelle Pediatria degli ospedali del territorio ed è tornata a portare sorrisi nei reparti in occasione dell'Epifania per la prima volta dopo la pandemia Covid-19.

"Per noi è un onore poter finalmente riprendere con questa bellissima iniziativa - commenta il Presidente di AVAP, Marco Poggioli - con un gesto se vuoi molto simbolico, ma che fa si che il tempo che spendiamo ogni giorno venga ripagato attraverso la gratitudine e i sorrisi che i bambini ci fanno. Il nostro cuore si riempie di amore e speriamo di portare almeno un po' di sollievo ai nostri piccoli amici".