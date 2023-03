Debutta a Modena "Seerene", la prima App per i trasporti sanitari e sociali

E' stata presentata questa mattina presso la Casa della solidarietà di Modena - alla presenza, tra gli altri, del presidente del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi Alberto Caldana e di rappresentanti di amministrazioni comunali e regionali - la nuova Seerene App. Ideata dalla startup modenese Titanium Ideas srl, è la prima app per la mobilità sanitaria che crea il match perfetto tra utente bisognoso di trasporto e associazioni che offrono tale servizio.

Seerene consentirà a qualsiasi individuo di prenotare in modo intuitivo e veloce, attraverso un canale digitale i propri trasporti sanitari. L’utente potrà prenotare un servizio di trasporto sanitario per se stesso o per un’altra persona impossibilitata a farlo, evitando ricerche e telefonate. La sfida di Seerene è restituire la libertà quotidiana a tutte le persone con problemi di mobilità e un supporto a chi vive la difficoltà di cercare e prenotare servizi di trasporto sanitario.

Spiega Luca Grassi, CEO & Co-Founder di Titanium Ideas srl: "Il progetto Seerene è nato dopo aver intrapreso in prima persona diverse attività di volontariato all’interno delle associazioni di trasporto sanitario più note andando ad individuare criticità nel sistema di organizzazione e comunicazione che avveniva tra la richiesta dell’utente (per il servizio di assistenza) e l’operatore/volontario che aveva il compito di gestire il servizio. Determinata questa criticità, si è voluto sviluppare uno strumento innovativo che potesse ottimizzare il processo di comunicazione tra utente, operatore e associazione, per la gestione del trasporto sanitario. Il nostro obiettivo è quello di rivoluzionare i metodi finora utilizzati per la prenotazione delle ambulanze, dei mezzi di trasporto sanitari e per la gestione organizzativa interna delle associazioni".

Partners dell’evento sono “Tu vai che puoi”, impresa che si dedica a servizi di consulenza di accessibilità ed inclusione per strutture ricettive e residenziali e che crea contenuti audio e video di tele-riabilitazione per associazioni, enti o privati, e Gialdi, azienda modenese leader nell'ideazione e produzione di ausili ortopedici per disabili.