Apre il cantiere per i 30 alloggi Ers in via Canaletto, un anno e mezzo di lavori

Questa mattina, il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha dato il via all'intervento per la realizzazione di 30 alloggi di edilizia residenziale sociale in due palazzine situate su via Canaletto, nell'ambito del comparto dell'ex Consorzio Agrario, dove sono già in corso i lavori per la realizzazione del supermercato Esselunga.

Una delle due palazzine, comprendente 15 alloggi, sarà destinata al progetto "Foyer Giovani", un'iniziativa rivolta a persone tra i 18 ei 30 anni in cerca di autonomia abitativa.

Il Sindaco, insieme alla direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli, al presidente di Cambiamo - la società di trasformazione urbana che gestisce l'intervento per conto dell'Amministrazione comunale - Giorgio Razzoli, e al direttore Luca Biancucci, ha posato la prima pietra nel complesso edilizio. L'appalto integrato è stato affidato alla Iti Impresa generale spa, insieme al gruppo di progettisti che hanno sviluppato il progetto esecutivo.

Il valore complessivo dell'intervento è di otto milioni e 744 mila euro, finanziato per l'87% attraverso risorse del Pinqua (lotto O-P), parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dal quale Modena ha ottenuto finanziamenti per circa 15 milioni di euro.

Le due palazzine, realizzate su un'area di 1.750 metri quadri, condivideranno il piano terra, che ospiterà servizi comuni volti a promuovere l'integrazione sociale, come la ciclofficina, le sale condominiali, aule studio e coworking, per un totale di oltre 250 metri quadri. Gli appartamenti, con una media di 70 metri quadri, saranno caratterizzati da una flessibilità negli spazi per adattarsi alle diverse esigenze degli utilizzatori.

Gli edifici, privi di barriere architettoniche, avranno certificazione energetica in classe "Nzeb", con cappotto e pannelli fotovoltaici in copertura.

L'intervento, che prevede una durata di circa un anno e mezzo, si aggiunge ad altre azioni di rigenerazione urbana sviluppate dall'Amministrazione a Modena nord, confermando l'impegno nella creazione di spazi abitativi accessibili e inclusivi che vede già altri interventi in zona.