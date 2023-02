Arte, musica e spettacolo nelle Cra: nasce il Comitato Musicisti Ramazzini

ll 4 Febbraio 2023, presso la sede della Casa Residenza per Anziani Ramazzini, via Luosi, 130 a Modena, è nato il “Comitato Musicisti Ramazzini”.

"Era un'esigenza che si avvertiva da tempo- dichiarano dal comitato- da un lato, come risposta alle richieste di portare ai nostri anziani residenti nelle CRA la musica, la voce, il colore, lo spettacolo; dall’altro, come aspirazione di tanti musicisti modenesi, e non solo, di trovare un riferimento comune per aggregarsi attorno a un’idea di solidarietà artistica e sociale."

Esordienti e affermati musicisti, insieme a cantanti, scelgono la condivisione dei propri talenti, desiderosi di contaminarsi, nella convinzione di poter offrire, nell’incontro di stili, di esperienze, di sensibilità, un valore aggiunto a favore della cultura musicale e della comunità. Musicisti come: Tiziano Salgarelli, Stefano Solieri, Barbara Rosset, Mauro Maurantonio, Rosario Cardillo; gruppi come The Dust Rock Band, Roberta Morini Quadrio, The Giammers; cantanti come Lino Di Mezzo, Kristian Costantini, Cristina Ferretti, si esibiranno in concerto in occasione del "Ramazzini MOmusic Festival, in programma per la Primavera prossima presso il Parco della CRA Ramazzini, a Modena. La Musica