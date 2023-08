Scuola di Musica “Andreoli”, bando per la ricerca del nuovo Direttore

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” ha avviato una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno del Direttore della scuola di musica.

Il candidato dovrà far pervenire entro le ore 12 del giorno 20 settembre 2023 apposita domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento (all’indirizzo “Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, via Fermi, n. 3, 41037 Mirandola-Mo) o, in alternativa, mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo Pec amministrazione@pec.fondazionecgandreoli.it).

Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute oltre la scadenza indicata. Sulla busta di trasmissione o nell’oggetto della Pec dovrà essere specificato “Contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per un posto di direttore della Scuola di Musica”.

Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza fissata dal bando, per la presentazione della domanda, di requisiti generali e specifici di seguito indicati:

Requisiti generali

a) età non inferiore a 18 anni; b) cittadinanza italiana o quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea; c) godimento dei diritti civili e politici; d) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; e) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e particolare gravità; f) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività. In particolare l’assunzione è subordinata all’accertamento di tale idoneità per mezzo di visita medica; g) ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office; h) adeguata conoscenza della lingua italiana.

Requisiti specifici

a) possesso del diploma di conservatorio secondo il vecchio ordinamento o equivalente diploma accademico di primo e/o secondo livello (legge 21 dicembre 1999 n. 508 e legge 24 dicembre 2012 n.228). b) conoscenza della lingua inglese: livello B2; I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza della presentazione della domanda e mantenuti fino alla stipula del contratto individuale di lavoro.

La data e la sede di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicate mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale https://www.fondazionecgandreoli.it/amministrazionetrasparente.

Il direttore sarà assunto con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al livello 1° ex Q1 Area Quadri del C.C.N.L. Federculture. Per informazioni: amministrazione@fondazionecgandreoli.it.