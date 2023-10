Ponte della Veggia, pubblicato il bando per i lavori di consolidamento

È stato pubblicato all’Albo Pretorio il bando di gara a procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori inerenti al ripristino e consolidamento del ponte della Veggia posto tra i comuni di Sassuolo e Casalgrande.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori risultante da apposito verbale

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/11/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Ai fini della partecipazione alla procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.