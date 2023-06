Bomporto e Bastiglia, in atto gli interventi di asfaltatura

Il Servizio Tecnico (Ambiente e Manutenzioni) dell'Unione Comuni del Sorbara sta effettuando la riqualificazione del manto stradale per alcune delle vie principali di Bomporto e Bastiglia.

Iniziati la scorsa settimana e in programma fino al termine di quella corrente, i lavori riguardano nello specifico via S. Clemente e via S. Clemente Valle per il comune di Bastiglia, mentre per Bomporto i tratti di strada che stanno venendo asfaltati sono quelli di via Togliatti, via Padella e via Verdeta (tra Sorbara e San Prospero).