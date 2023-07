Si può fare domanda per il bonus veterinario per cani e gatti

È già aperta la seconda edizione del bando “Bonus animali” con il quale il Comune di Modena mette a disposizione delle famiglie che hanno sostenuto spese per le cure veterinarie del proprio cane o gatto un contributo fino a un massimo di 200 euro. L’iniziativa è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta su proposta dell’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi.

Nella prima edizione del Bonus animali, pensata nel 2022 per dare risposte alle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria, sono state ammesse 156 domande per un totale di 26 mila 361 euro erogati. Quest’anno, anche in risposta alle richieste dei cittadini, il Comune ripropone il Bonus per offrire un sostegno a chi ha subito maggiormente le conseguenze della crisi economica causata dall’aumento dei costi dell’energia e dalla guerra in Ucraina.

Il fondo messo a disposizione ammonta complessivamente, come lo scorso anno, a 30 mila euro. Il bando copre le spese veterinarie sostenute dalle famiglie per i propri amici a quattro zampe dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Il contributo si richiede on line, attraverso il sito del Comune di Modena: /www.comune.modena.it/servizi/ ambiente/bonus-animali,

Possono presentare domanda per l’agevolazione i cittadini modenesi che possiedono un cane o un gatto iscritto all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione (Araa), e che appartengono a nuclei famigliari con Isee inferiore a 17mila euro.

Il contributo per ogni animale può arrivare a 150 euro, cifra che aumenta a 200 euro nell’ipotesi in cui il cane o il gatto sia stato adottato in un canile o gattile del Comune di Modena. Ogni nucleo familiare può richiedere il contributo al massimo per due animali.

Le domande, una per ciascun proprietario, devono essere presentate online entro il 10 ottobre accedendo al portale dell’Amministrazione tramite Spid (Sistema pubblico identità digitale) oppure Cie (Carta identità elettronica) e allegando le copie delle ricevute delle spese veterinarie sostenute. Entro la fine dell’anno sarà compilata la graduatoria dei richiedenti il sostegno e, a seguire, verranno erogati i fondi.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle azioni promosse dall’Amministrazione a favore del benessere animale. Cani e gatti rappresentano, infatti, una componente significativa del sistema sociale, come dimostrano anche i numeri: all’Anagrafe regionale risultano iscritti ai residenti di Modena 21.050 cani (erano 20.367 lo scorso anno) e 7.857 gatti (anch’essi in crescita rispetto ai 6.681 dello scorso anno). Il bando cerca di ovviare per quanto possibile a ristrettezze economiche che possono comportare, nelle situazioni più difficili, la scelta di rinunciare alle cure veterinarie o perfino al proprio cane o gatto che verrebbe quindi affidato a canili o gattili, con un aggravio di spesa per le strutture pubbliche e disagio per l’animale stesso.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio diritti animali del Comune per mail (ufficio.diritti.animali@ comune.modena.it) o per telefono (059 203 2211).