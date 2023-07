Unimore, consegnata la seconda borsa di studio “AAE al femminile, in memoria di Antornia Terzi”

La seconda edizione del concorso Eco Certificazioni S.p.A. ha visto premiare la studentessa Annamaria Cusmai che ha intrapreso all’interno del progetto MUNER il corso di Laurea Magistrale Internazionale in Advanced Automotive Engineering di Unimore.

Il premio AAE al femminile in memoria di Antonia Terzi, brillante modenese che è stata ingegnere di Formula 1 per Ferrari, è volto a promuovere le pari opportunità, facilitando l’orientamento delle giovani studentesse nei percorsi di studio e carriere in area STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics dell’Ateneo modenese-reggiano.

La dott.ssa Annamaria Cusmai, che ha ritirato il premio del valore di 5.000 euro, è stata premiata per il brillante inizio della sua carriera nel corso di AAE nell'anno accademico 2022/2023.

“Abbiamo voluto riproporre, per il secondo anno, la Borsa di Studio in memoria di Antonia Terzi, - ha commentato la Presidente di Eco Certificazioni Serena Farina - perché vorremmo infondere nelle giovani donne, che intraprendono una carriera scolastica in materie STEM, la determinazione e il coraggio che hanno caratterizzato il percorso professionale della prima donna protagonista ai box della Formula 1. E anche perché abbiamo bisogno di giovani donne qualificate e preparate per poter far crescere le nostre aziende, facilitando l’equilibrio di genere e l’inclusività. Purtroppo, infatti, le caselle professionali dove la presenza femminile resta sporadica, se non nulla, sono ancora tante e dobbiamo continuare a lavorare per far capire che “non esistono lavori da maschio”.

“In primis ci tengo a ringraziare la presidente Serena Farina per l'iniziativa con Eco Certificazioni. Un bando come questo indetto in memoria dell'ingegnera Antonia Terzi, una figura femminile di rilievo nel campo della Formula 1 e un esempio per tutte noi ragazze che inseguiamo questo sogno, è di fondamentale importanza per combattere il divario di genere che caratterizza l'ingegneria o più in generale le materie STEM. Mi auguro - afferma la dott.ssa Annamaria Cusmai - che in un futuro non troppo lontano ciascuna di noi non sarà più influenzata dagli stereotipi e dalle barriere che limitano il perseguimento delle nostre passioni”.

Annamaria Cusmai, nata ad Andria il 25/10/2000, ha frequentato il liceo scientifico Riccardo Nuzzi di Andria. Laurea triennale in ingegneria meccanica conseguita il 19/07/2022 al Politecnico di Bari.