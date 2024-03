La pioggia non dà tregua, peggiora la situazione buche sulle strade della provincia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da più parti della provincia di Modena giungono in queste ore segnalazioni molto preoccupate da parte dei cittadini che si trovano a dover convivere con un netto peggioramento del manto stradale di tante arterie. Era inevitabile, alla luce di ormai una settimana ininterrotta di piogge, che sono andate a mettere in crisi la situazione di molte vie in cui l'asfalto era magari già danneggiato, oppure hanno aperto nuove fessurazioni o piccole e grandi voragini.

Quasi impossibile mappare il dissesto stradale, che riguarda tutta la provincia e diversi tipi di strade: dalla Statale 9 (Via Emilia) alle strade comunali, passando per diverse strade provinciali di grande percorrenza.

Non fanno eccezione la tangenziale di Modena e la diramazione per Sassuolo. Su quest'ultima in particolare si segnalano alcune grandi buche, mentre qui e là anche lungo l'anello intorno a Modena si sono aperte fessurazioni. Nel complesso al momento sono ancora buone le condizioni dell'asfalto che è stato rinnovato a più riprese durante la scorsa stagione estiva, ma nei tratti con interventi che risalgono a più di un anno fa si evidenziano già alcuni segni premonitori di un conto che a fine stagione fredda potrebbe essere salato.

E' quantomai necessario, quindi, un nuovo intervento di rifacimento degli asfalti in molte zone del nostro territorio, interventi resi talvolta complicati dalle diverse competenze dei vari tratti stradali. Un'attenzione particolare dovrà essere data alle zone di collina e montagna - anche oggi si segnalano allagamenti sulla Nuova Estenze tra Pavullo e la pianura - dove già da alcuni giorni sono al lavoro i tecnici della Provincia.