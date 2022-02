Over 50, la vaccinazione non decolla. Mancano all'appello 22mila modenesi

Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena Antonio Brambilla e il Professor Andrea Cossarizza, Immunologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, hanno delineato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio, il quadro complessivo della situazione epidemiologica della provincia dell’ultima settimana.

Si tratta di un quadro positivo, che vede il trend dei contagi in netta diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Ma il dato importante non è tanto quello relativo al numero delle infezioni, quanto quello relativo al numero dei malati sintomatici, che risultano essere solamente il 14,6% degli infetti; il che significa che su un campione di 100mila persone i positivi sintomatici sono circa 11 al giorno.

Ricoveri complessivi e ricoveri in terapia intensiva sono calati rispettivamente del 13,7 e del 25%, con numeri più che dimezzati rispetto all’anno scorso. Per questi cambiamenti un plauso va certamente alla campagna vaccinale, della quale, durante l’incontro, sono stati sottolineati successi e fallimenti.

“Stiamo andando bene”, spiega il Direttore Brambilla, “a Modena abbiamo raggiunto una copertura vaccinale superiore al 90%”.

Per l’Azienda USL, grande e condivisibile motivo di orgoglio è la somministrazione di vaccini nella fascia 5-11 anni, che attualmente vanta il numero più alto in regione: il 62,2% dei bambini ha infatti completato il ciclo di vaccinazione primario (tenendo in considerazione i casi di positività registrati negli ultimi tre mesi). “Vedremo un miglioramento nelle classi in quarantena, che lamentabilmente è ancora alto” ha osservato il Direttore, ricordando inoltre il successo dell’Open-Day del 12 febbraio.

La campagna vaccinale però ha anche un “tallone d’Achille”, che non è stato nascosto dai due esperti che spiegano come “il problema sia costituito dagli over 50”. Nonostante il libero accesso e l’obbligo ormai vigente infatti, in provincia di Modena mancano all’appello oltre 22.000 persone: “c’è una pigrizia sorprendente. È un peccato”, afferma il Direttore Brambilla.