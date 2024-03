Polizia Locale sotto organico, "A volte c'è una sola pattuglia in quattro comuni"

IlSindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (Sulpl) nel mese di febbraio ha inviato una richiesta ai quattro Sindaci dell'Unione del Sorbara - Nonantola, Bastiglia, Bomporto e Ravarino - per richiedere il sollecito adeguamento dell'organico della Polizia Locale, in quanto risulta una notevole discrepanza tra l'organico in essere e quello previsto dalla specifica legge regionale.

"Sono in totale 16 gli operatori, compreso il Comandante e tre ufficiali, un agente assente da mesi per un grave infortunio ed altri non impiegabili a tempo pieno nell'attività esterna, anzichè i 38 previsti dalla delibera regionale sugli standard del personale", spiega il Sulpl in riferimento ai numeri concreti.

La Polizia Locale dell'Unione del Sorbara comprende i comuni di Bastiglia (4323 abitanti), Bomporto (10.421 abitanti), Nonantola (16.312) e Ravarino (6459 abitanti), per un totale complessivo di 37.515 abitanti, e garantisce il servizio tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 07,30 alle ore 19,30 e non sempre la domenica, i festivi e dopo le 19.30 proprio a causa della carenza di organico

"Purtroppo, In diverse giornate a causa anche di ferie o malattie del personale la Locale riesce a garantire la presenza di una sola pattuglia su tutto il territorio dei quattro comuni - spiega Erika Cavedoni, segretario provinciale del sindacato - Nel 2022 si sono licenziati tre agenti perchè sono andati a lavorare in altri Comuni e altri due nel 2023, senza che fossero sostituiti. Il Sindacato aveva già sollecitato ripetutamente la problematica agli Amministratori dei quattro comuni e a febbraio dello scorso anno aveva inoltrato anche una missiva alla quale non si è avuto alcun riscontro".