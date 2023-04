ForModena lascia l'RNord, al suo posto arriva il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl, al comparto Errenord nei locali di proprietà del Comune di Modena, occupati da ForModena che sta trasferendosi presso l’immobile Garage Ferrari di via Trento Trieste, dove è in corso di ultimazione l’intervento di ristrutturazione che fa parte della riqualificazione programmata dell'edificio dopo l'acquisizione del Comune.

Gli spazi del comparto Errenord che attualmente ospitano la società di formazione compartecipata e controllata da diversi Comuni, diventeranno, invece, la nuova sede del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd) dell’Ausl, oltre che uffici a disposizione dell’azienda sanitaria. Quindi attività rivolte al pubblico che vanno a integrarsi con le altre strutture dell'Ausl presenti nel complesso, come la Medicina dello sport, e a poche centinaia di metri dalla Casa della salute.

I lavori per il nuovo Cdcd, sono già iniziati e in una prima fase sono stati effettuati in concomitanza con le attività di ForModena per arrivare al trasferimento degli ambulatori e degli uffici dell’Ausl già nel mese di giugno. Negli ambienti del nuovo Centro disturbi cognitivi è previsto l’accesso di circa 70 persone al giorno. Vi troveranno sede, in particolare, cinque ambulatori e studi medici per attività di presa in carico infermieristica, visite geriatriche, attività di psicologia, Centro di ascolto sociale e attività di gruppo con utenti e familiari. Saranno inoltre realizzati spogliatoi, depositi e servizi igienici.

Per l’adeguamento degli spazi sono previste opere edili, dalla realizzazione di pareti divisorie alla posa di nuove porte antincendio alla tinteggiatura, oltre alla revisione degli impianti elettrico, meccanico e di illuminazione.

L’intervento, per un importo complessivo di quasi 220mila euro è finanziato dalla società di trasformazione urbana CambiaMo spa, che gestisce per conto dell’Amministrazione gli spazi nel comparto Errenord dove procedono anche i lavori e alla quale è affidata anche la gestione dell’immobile Garage Ferrari.