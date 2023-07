lavori

/ Stradello Cave Rubbiani

Chiude il Percorso Natura del Panaro per lavori di manutenzione

La chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria da parte di Aipo all’interno dell’area delle casse d’espansione del fiume Panaro, che interessano in particolare un tratto di arginatura in sinistra idraulica