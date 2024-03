Ciclabile del Mito, fondi per il progetto che collega i due Musei Ferrari

Un collegamento ciclabile tra i due musei Ferrari, quello di Maranello e il Casa natale di Modena, passando per Formigine e Fiorano, con una segnaletica comune che individui la continuità del tracciato e lo caratterizzi, anche con l’obiettivo di valorizzarlo e promuoverlo a fini turistici. È la cosiddetta Ciclovia del Mito il cui tracciato di circa 21 chilometri verrà presentato nei prossimi giorni insieme al marchio. La ciclabile di fatto utilizzerà tratti già esistenti e di recente realizzazione nei tre comuni attraversati.

Nel frattempo, il Consiglio comunale di Modena, nella seduta di giovedì 28 marzo, ha approvato all’unanimità la convenzione tra i quattro Comuni e la Provincia per la realizzazione dei lavori di caratterizzazione e segnaletica, per un costo complessivo di 50 mila euro. Il provvedimento, illustrato dall’assessora alla Mobilità Alessandra Filippi, prevede un costo di 10 mila euro per ogni ente.

Il progetto della Ciclovia del Mito è già stato presentato in alcune manifestazioni, come il Misano Bike Fest, suscitando l’interesse degli operatori turistici. L’iniziativa è sviluppata dalla Dmo (Destination management organization) della Provincia di Modena in collaborazione con Modenatur.

Aprendo il dibattito, Francesca Fabbri (Pd) ha sottolineato i benefici dei percorsi ciclopedonali, sempre più al centro di un turismo in espansione: “Favoriscono indotti economici, conoscenza di luoghi decentrati e attività fisica”. Per la consigliera, quindi, è giusto potenziarne la fruizione e l’accessibilità, prevedendo anche punti di ristoro e di riparazione bici, “con l’obiettivo di prolungare sempre più la stagione turistica”.

“È una delibera che ci ripaga dai dispiaceri che a volte abbiamo come ambientalisti” ha affermato Paola Aime (Europa Verde-Verdi) ribadendo che il cicloturismo è un settore che porta vantaggi in diversi ambiti, come quello economico, ma anche a salute e ambiente. La consigliera, infine, ha specificato l’importanza di favorire lungo i percorsi punti che consentano agli stessi ciclisti di riparare autonomamente i loro mezzi.

Anche Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha affermato l'importanza di sostenere la diffusione del turismo delle ciclovie, proponendo di valorizzare anche altri sentieri, come il “ramo modenese” del percorso ciclabile EuroVelo 7: “Su questo tema avevamo proposto, nel 2020, una mozione poi approvata: ma poco è stato fatto e il percorso bolognese è diventato preminente”.