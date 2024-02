Classifica dei migliori ospedali, buoni piazzamenti per le due strutture di Modena

Come ogni anno il magazine statunitense Newsweek ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali del mondo e dei principali Paesi, tra cui l'Italia. In questa speciale graduatoria ben figurano le due strutture di Modena. Il Policlinico di Modena occupa infatti il 15° posto ,mnetre il Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara si attesta al 24°. Nel primo caso si assiste ad un miglioramento (17° osto nel 2023), menre Baggiovara scende invece di quattro posizioni rispetto allo scorso anno.

Sul gradino più alto del podio, con uno score del 93.57%, il Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma, che precede il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (89.89%) e l'Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato, sempre di Milano (89.03%). A livello regionale il miglior piazzamento è stato ottenuto dal Policlinico Sant'Orsola-Malpighim che occupa la quinta posizione. Appena sopra il Policlinico di Modena anche l'IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Come viene calcolata la classifica finale? La percentuale ottenuta da ciascun ospedale si basa principalmente su un sondaggio online condotto tra oltre 85mila esperti medici e dati pubblici che provengono direttamente da analisi post-ricovero sulla soddisfazione generale dei pazienti. Il punteggio finale considera anche parametri fondamentali come l'igiene, il rapporto medico-paziente, nonché un sondaggio di Statista sull'utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (Prom), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.

Migliori ospedali d'Italia, la classifica completa 2024