“Di Giulio porteremo sempre con noi lo spirito creativo, espresso anche nell’attività fondata nel 1972. E porteremo con noi il suo carattere schietto e sincero che ha sempre accompagnato i suoi interventi, un carattere figlio del forte legame con l’Associazione, che ha sempre portato nel cuore e della quale per mezzo secolo è stato dirigente”, sottolinea Tamara Gualandi, presidente della Cna di Carpi.

Artigiano e per mezzo secolo dirigente dell'Associazione. CNA e il cordoglio per Beltrami

CNA in lutto per la scomparsa di Giulio Beltrami, ex dirigente dell'Associazione