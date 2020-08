Collaudo terminato, diventa operativo l'Hub di Terapia Intensiva a Baggiovara

Una struttura tecnologicamente "da fantascienza", come l'ha definita il Direttore Generale Claudio Vagnini: una grande sala che ospita 18 postazioni letto di Terapia Intensiva, insieme ai locali di servizio e ad una avveniristica sala di controllo da cui è possibile monitorare ed intrvenire sulle apparecchiature che garantiscono il sostegno vitali dei pazienti. Due file contrapposte di letti, dotati dei dispositivi medici più innovativi attualmente disponibili sul mercato, per un investimendi da 4,6 milioni di euro.

Si presenta così il prefabbricato della Terapia Intensiva realizzato all’Ospedale di Baggiovara nell’ambito del nuovo HUB nazionale e regionale delle terapie intensive voluto per far fronte all’emergenza COVID19. Dopo l'inaugurazione "politica" del 5 giugno scorso, la struttura è stata completata secondo i tempi previsti e, ultimati i collaudi, è pronta per ospitare i pazienti nel caso ce ne fosse bisogno.

Ora l'ambiente è vuoto, tirato a lucido, silenzioso, non fosse per i bip dei monitor accesi per la visita della stampa locale. La speranza è ovviamente che i posti letto restino inutilizzati, se questo significa poter evitare un ritorno di fiamma della pandemia, ma la struttura è pronta ad ogni evenienza. L'auspicio è che, dimenticata presto l'emergenza coronavirus, tanta tecnologia possa essere utile anche alla cura di altri pazienti che si trovassero in gravi condizioni per le cause più disparate.

“Dobbiamo lavorare tutti insieme perché di questa struttura non ci sia bisogno – ha commentato il dottor Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena – per questo motivo è fondamentale rispettare le norme di distanziamento, lavarsi le mani e proteggersi con le mascherine. Un messaggio forte, che la nostra Azienda è impegnata a diffondere in questi mesi estivi insieme all’Azienda territoriale e all’Ospedale di Sassuolo. Se, però, le precauzioni non dovessero essere sufficienti, la struttura che vediamo qui oggi e la sua corrispettiva al Policlinico, ci permetteranno di far fronte a un’eventuale nuova ondata di ospedalizzazione, nell’ambito della rete provinciale e regionale. Queste strutture ci consentiranno di dare una risposta appropriata a eventuali nuove ondate epidemiche e rimarranno sempre a disposizione di tutta la popolazione della nostra Regione”. I nuovi posti letto saranno a disposizione dei cittadini emiliano romagnoli, ma al bisogno anche di quelli provenienti da altre realtà regionali. “Se la curva epidemica dovesse crescere di nuovo, quindi, e ci trovassimo di fronte allo scenario più preoccupante, con questi ulteriori 48 posti letto di terapia intensiva, gli ospedali della città di Modena, saranno in grado di rispondere in modo più che appropriato ad una eventuale nuova emergenza” – ha aggiunto il dottor Vagnini.

“A Baggiovara, i lavori edilizi sono cominciati il 7 maggio e sono terminati a fine giugno. – ha aggiunto l’Ing. Gerardo Bellettato, Direttore del Servizio Unico Attività Tecnico Patrimoniali – Dopo questa data sono cominciate le operazioni di allacciamento elettrico, cablaggio e arredo. Nel frattempo, a luglio sono cominciati i lavori al Policlinico, un cantiere più complesso, in quanto la struttura è circa il doppio di quella di Baggiovara e sorge all’interno del campus ospedaliero, in uno spazio dove non è semplice lavorare. Da qui la previsione di terminare i lavori entro la fine ottobre. Si tratta quindi di un impegno importante perché questi edifici hanno richiesto tempi brevissimi di costruzione; la struttura si definisce prefabbricato solo perché è realizzata con elementi modulari, ma di fatto ha gli stessi requisiti di isolamento termico, resistenza strutturale e comfort di una struttura tradizionale. Per questo grande impegno, desidero ringraziare Politecnica, i miei collaboratori e in particolare Massimo Taddia ed Elena Cazzaniga, e le ditte intervenute per la realizzazione”

“Si tratta di un concentrato di tecnologia – ha commentato l’Ing. Massimo Garagnani, Direttore del Servizio Unico Ingegneria Clinica – dotato di dispositivi medici di ultima generazione idonei a supportare le più complesse cure intensive: letti specialistici, ventilatori, monitor per parametri fisiologici, sistemi infusionali, emogasanalisi. La scelta dei device ha privilegiato la loro predisposizione a funzioni informatiche avanzate, al fine di ricevere, esportare e condividere dati con le altre applicazioni ospedaliere. Questo consentirà l’informatizzazione del flusso di lavoro e la massima disponibilità di tutti i dati clinici del paziente direttamente presso il suo posto letto a vantaggio della sicurezza e della capacità di poter prendete la migliore decisione clinica nel minor tempo possibile. Installare sistemi di questo genere ha necessitato grande attenzione e collaudi rigorosi che oggi possiamo considerare terminati. Desidero a questo proposito ringraziare i miei collaboratori Claudio Conti che ha definito la progettazione tecnologica e Giorgio Lunati che ha seguito l’allestimento del posto letto.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Finalmente la struttura è completata – ha aggiunto la dottoressa Elisabetta Bertellini, Direttore dell’Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile – e pronta a rispondere ai bisogni della provincia di Modena in particolare e della rete regionale e nazionale più in generale. Sono convinta che in questi giorni, in cui con l’aumento del numero dei contagi determina, senza dubbio, ansia e paura, l’aver a disposizione questa struttura terminata possa costituire un messaggio importante, la dimostrazione che sono state introdotte ulteriori risorse necessarie a fronteggiare eventuali altre situazioni di emergenza. La disponibilità di un maggior numero di posti letto di Terapia Intensiva, non deve però, assolutamente, far perdere di vista l’importanza dei comportamenti rivolti ad evitare il contagio. Le competenze professionali di tutto il personale della Terapia Intensiva, dei medici e degli infermieri, troveranno un valido supporto nel comfort ambientale e nella tecnologia più avanzata messe a disposizione.”.

Gallery