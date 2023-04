Evento all'Ippodromo, via Argiolas invasa dalle auto. Protestano i residenti

Questa mattina di buon'ora ha aperto i battenti "Motori d'epoca", una mostra-mercato che quest'anno è stata realizzata negli spazi dell'Ippodromo Ghirlandina, attirando un buon numero di espositori e visitatori. Un grande flusso di mezzi si è quindi riversato in via Argiolas, creando problemi alla viabilità in particolare nella prima parte della mattinata.

Auto e furgoni hanno saturato gli spazi di prato interni al perimetro della struttura e utilizzati come parcheggi per i visitatori. riversandosi poi in strada. Buona parte della via si presentava come una lunga fila di auto in sosta e anche la corsia di prato che separa la via è stata parzialmente usata come parcheggio.

Una situazione che ha mandato su tutte le furie i residenti, che si sono trovati inaspettatamente circondati da auto e ingorghi. E' stato chiesto l'intervento della Polizia Locale e due pattuglie sono intervenute per constatare la situazione, senza però cambiare lo stato delle cose.

L'episodio di oggi, preliminare all'apertura della stagione ippica che avverrà solo a fine mese, ha scatenato la protesta e riacceso le preoccupazioni dei residenti, riuniti nel Comitato Falcone-Argiolas. "L'ippodromo non è una struttura idonea ad ospitare questo tipo di eventi: si crea troppo disagio per chi vive qui", spiegano i residenti. "Esistono non solo il quartiere fieristico, ma molte aree in disuso che potrebbero essere valorizzate e avrebbero sicuramente una logistica migliore. Ci sono luoghi più accessibili, che potrebbero agevolare sia gli espositori che gli utenti, accolti sa un sistema di viabilità più efficiente. Così non si danneggiano solo i residenti, ma si rischia di compromettere anche la riuscita degli eventi stessi."

Inevitabilmente il pensiero del Comitato va avanti di qualche mese, quando l'area dell'Ippodromo dovrebbe ospitare la Festa provinciale del Partito Democratico, orfana dell'area di Ponte Alto che proprio nelle scorse settimane è stata smantellata. L'impatto che un evento del genere potrà avere sulla vivibilità di via Argiolas spaventa comprensibilmente i residenti e si unisce a quello per il progetto della nuova "bretellina" di collegamento tra Complanare e zona Morane, che taglierà la campagna impattando sensibilmente su tutta la zona.

La stessa società che gestisce l'Ippodromo - in concessione fino al 2048 - ha intenzione di ridisegnare la geografia interna dell'area, con lo spostamento delle stalle e la realizzazione di nuovi edifici per ampliare l'attrattività andando oltre le sole corse, per diventare un polo per il "tempo libero". Attualmente però, la conformazione della struttura e dei parcheggi lascia aperti molti dubbi sulla fruizione da parte di migliaia e migliaia di persone che si prospetta di qui a breve.