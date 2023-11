Giornata del Ricordo delle Vittime della Strada, in 17 anni a Modena è sparito un piccolo comune

Sorta in ambito europeo dietro impulso delle associazioni aderenti alla FEVR, la Giornata del Ricordo delle Vittime della Strada ha ormai assunto una dimensione mondiale: nel 2005, infatti, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito, nella terza domenica di novembre di ogni anno, la "Giornata mondiale del ricordo", ufficializzata in Italia come Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime della Strada con legge 227/2017

Anche quest’anno l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, ha proposto alle diverse confessioni religiose, a cominciare dalla Chiesa Cattolica e alla Comunità Islamica una giornata di preghiera e vicinanza da parte delle istituzioni religiose alle famiglie colpite da lutto e lesione stradale ma soprattutto una giornata di coinvolgimento di tutti i cittadini e di tutte le autorità locali per non dimenticare e comemonito per il futuro

Analogamente anche la Comunità Islamica ha aderito assicurando per venerdì 17 una liturgia particolare dedicata al tema per sottolineare l’importanza di una capillare ed efficace educazione stradale come pure ricordare a tutti il dovere di guidare sempre con prudenza, senso di responsabilità e rispetto per il prossimo.

"Dal 2002 a gennaio 2019, sulle strade della provincia hanno perso la vita 1430 persone, praticamente l’equivalente della popolazione di comuni come Fiumalbo o Polinago - evidenzia Franco Piacentini AIFVS Modena - Nella provincia di Modena nel 2023 si registrano ad oggi almeno 40 decessi, in aumento rispetto allo scorso anno. Nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali e statali, rimangono criticità e senza un deciso sforzo dell’amministrazione centrale del Governo non si potrà pensare di ridurre concretamente il problema".

"Occorre ripianare gli organici delle forze dell’ordine con compiti di controllo dotandoli di moderni strumenti efficaci ed affidabili. Occorre rivedere il sistema di rinnovo delle patenti. Occorre una revisione totale del codice della strada e tra i provvedimenti che appaiono più semplici da introdurre e allo stesso tempo più efficaci, vi sono una serie di dispositivi di assistenza alla guida che sono ormai non più procrastinabili oltre a favorire l'utilizzo di mezzi collettivi e della mobilità leggera. Solo con uno sforzo globale si potranno ottenere risultati. Le statistiche, se non vengono introdotti correttivi importanti, prima o poi rivelano la loro implacabilità", chiosa Piacentini.

Il programma

Domenica 19 Novembre, col patrocinio del Comune di Modena, presso Piazza Torre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 esposizione di 600 croci illuminate rappresentanti i deceduti degli ultimi tredici anni con contestuale lettura di nomi ed età;

Ore 16.00 - 17.30, col patrocinio del Comune di Modena, presso la sala storica di rappresentanza intervento delle autorità cittadine e provinciali sul tema stradale con proposte, suggerimenti, indirizzi e consegna di riconoscimenti a persone o enti che si sono particolarmente impegnati nel contrasto al problema o alla rieducazione e successiva visita alla Manifestazione delle Croci,

A seguire Santa Messa presso il duomo di Modena. alle ore 18.00 presieduta dal vescovo di Modena Erio Castellucci.