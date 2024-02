Rete gas, una nuova cndotta da 3,7 km tra Sassuolo e Prignano

Rinforzare la rete gas tra Sassuolo e Prignano sulla Secchia con un intervento di “magliatura”, in modo da aumentare la resilienza complessiva del sistema di distribuzione garantendo continuità di servizio in caso di guasti non prevedibili o di eventi atmosferici estremi, di recente causa di dissesto idrogeologico.

E’ l’obiettivo dell’importante cantiere che costeggia la strada provinciale di San Pellegrinetto, tra Montegibbio (Sassuolo) e Montebaranzone (Prignano) a cura di InRete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che gestisce la distribuzione di gas ed energia elettrica. I lavori, che prevedono un raddoppio della linea esistente, si concluderanno indicativamente ad agosto, per un investimento di circa un milione di euro.

In particolare, l’intervento prevede il potenziamento della dorsale appenninica ovest tramite la posa di una nuova condotta in acciaio, lunga oltre 3,7 chilometri, che corre parallelamente a quella esistente. Il collegamento tra le due condotte permetterà di avere un doppio canale di alimentazione, aumentando così l’efficienza della rete che sarà più performante in una zona già colpita da frane e smottamenti, migliorando di conseguenza la qualità del servizio offerto ai cittadini.

I lavori, iniziati nelle scorse settimane a Montegibbio, coinvolgeranno anche i territori di Fiorano Modenese, Serramazzoni e appunto Prignano in località Montebaranzone. La nuova infrastruttura porterà quindi benefici, in termini di resilienza della rete gas, a ben quattro comuni.