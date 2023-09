La Protezione Civile dell'Area Nord può contare su 38 nuovi volontari

Si è concluso nel week end a Cavezzo il corso base per essere abilitati ad essere volontari operativi in Protezione Civile. Il corso si è tenuto in due momenti diversi: sabato mattina si è svolta la prova pratica a Marzaglia, nel centro unificato. Il corso, invece, si è svolto in tre serate, per quanto riguarda la parte teorica, nella biblioteca di Cavezzo.

"Hanno partecipato a Cavezzo 38 persone, tra cui il sindaco Lisa Luppi – commenta Ivan Panzani, formatore della protezione civile. Rispetto ad altri corsi che abbiamo tenuto, i volontari sono stati particolarmente attenti e partecipi. Reduci dalle grosse emergenze, come quelle della Romagna, sono tante le persone che chiedono di essere formate infatti. Sono stati fatti due corsi paralleli, uno a Modena ed uno a Cavezzo, proprio perchè c'erano tantissime richieste, come avviene di solito dopo le grandi emergenze – sottolinea ancora il formatore. Il target va da i 18 ai 65 anni, una forbice molto grande di persone che vogliono entrare nel circuito della Protezione Civile. Dopo il corso base possono partecipare poi a quelli di specializzazione, in base alle proprie propensioni o opportunità. I corsi vengono tenuti da formatori professionali, certificati dalla Consulta di Modena. I tutor cambiano sempre a seconda del luogo e delle persone". Il corso ha avuto esito positivo e tutti sono stati 'promossi'.