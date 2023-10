Dogali, riapre la vasca da 50 metri per la stagione invernale

Quando era stato smontato nell’aprile del 2022, nessuno pensava che il pallone pressostatico per la copertura invernale della vasca da 50 metri delle Piscine Dogali sarebbe stato in magazzino per così tanto tempo. A 18 mesi di distanza, finalmente, dopo le varie peripezie dovute all’imprevisto caro bollette, il pallone è ora di nuovo perfettamente funzionante, pronto ad accogliere i modenesi e non solo da sabato 7 ottobre.

"Davvero uno sforzo notevole quello compiuto dall’amministrazione comunale e soprattutto dal gestore per riaprire questa vasca – sono le parole di Grazia Baracchi, assessora allo sport, che poi continua col sorriso -. Speriamo che la città risponda presente e torni in questo impianto che è un fiore all’occhiello per la città di Modena. In questi giorni sono iniziati anche i lavori previsti dal Pnrr che riguardano soprattutto il rinnovo e l’efficientamento energetico, in un quadro di lungo termine che speriamo renda la piscina sempre più sostenibile"

Paolo Belluzzi, presidente di Dogali srl, illustra la cronologia degli eventi e soprattutto a chi sarà rivolto lo spazio della 50 metri che riapre anche nella sua veste invernale: "Costretti a interrompere in anticipo la stagione nell’aprile 2022, non si sono ricreate le situazioni per riaprire la vasca da 50 metri nella stagione 2022/23, con costi energetici insostenibili. Oggi però stiamo recuperando un servizio importante, uno dei pochi impianti in regione che apre alle 6:30 del mattino, adatta ai lavoratori ma anche a tutte le società sportive che dalle 14 utilizzeranno la vasca per gli allenamenti di alto livello. Le Dogali sono la piscina più importante a livello provinciale sia nel nuoto agonistico che nella pallanuoto, nel nuoto pinnato e sincronizzato. Lo spazio della 50 metri ci permette di tornare a soddisfare la domanda di chi nuota nella vasca olimpionica, il “nuoto puro” come lo abbiamo chiamato. Inoltre torniamo a rivolgerci alle società sportive del territorio e ai loro progetti di alto livello. Non solo agonismo però: tantissime opportunità in più riguardano l’attività scolastica, quella per i disabili e ovviamente il fitness e il resto». Accanto a lui Vera Tavoni, presidente Uisp Modena: «Dopo un inverno di “passione” la vasca da 50 metri torna a disposizione di tutti. Uisp è presente in maniera massiccia in questo impianto con le sue attività dedicate al benessere, ai disabili, ai bambini, ma speriamo che anche tante società da fuori Modena tornino per usufruire di questo bellissimo impianto, dedicato allo sport per tutte le età e tutti i livelli"